Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Ağcaşar Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 arazöz, 2 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 60 kişilik personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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