Kahramanmaraş\'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm için gereken hazırlıklar yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılacak tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti ve İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini hazırlaması halinde destek vereceklerini ifade etti.