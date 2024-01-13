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Kahramanmaraş'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir toprağa verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir toprağa verildi

Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene binlerce kişi katıldı ve şehidin ailesi, yetkililer ve askeri erkan da hazır bulundu.

Kahramanmaraş\'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir toprağa verildi
13.01.2024 - 17:34,
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Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23), memleketi Kahramanmaraş'ta törenle toprağa verildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi, tören için merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Şerefoğlu Mahallesi'ne götürüldü. Binlerce kişinin katıldığı törene, şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, milletvekilleri, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile askeri ve mülkü erkan katıldı.

İmam helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir toprağa verildi - Son Dakika
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