Kahramanmaraş'ta Silahlı Suç Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Silahlı Suç Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı, birçok silah ve belge ele geçirildi.

13.02.2025 10:17
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli yağma ve tefecilik" yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Antalya ve Malatya'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin, birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği, yüksek faizle borç para verdiği kişilere çek senet imzalattığı belirlendi.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda imzalanmış boş senet, farklı miktarlarda düzenlenmiş senet, çek yaprağı, tapu belgesi, araç tescil belgesi, tabanca, av tüfeği ile bunlara ait mermi, pala ve kılıç ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

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