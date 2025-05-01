Kahramanmaraş'ta Silahlı Tehdit Anları - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Silahlı Tehdit Anları

Kahramanmaraş\'ta Silahlı Tehdit Anları

Gökhan Kalkan, kayınpederinin silah doğrultup tehdit etmesi sonucu can güvenliği için şehirden ayrıldı.

01.05.2025 15:36
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KAHRAMANMARAŞ'ta Gökhan Kalkan'ın kendisine silah doğrultup tehdit eden kayınpederi Ufuk B.'ye müdahale ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kalkan, kayınpederinin defalarca tetiğe bastığını ancak silahın tutukluk yaptığını, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını, can güvenliği olmadığı için Kahramanmaraş'tan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olay, cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ufuk B., av tüfeğini otomobildeki damadı Gökhan Kalkan'a doğrulttu. Ufuk B., tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada Gökhan Kalkan aracından çıkarak kayınpederinin üzerine atlayıp, silahını almaya çalıştı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından Gökhan Kalkan ile eşi Özge Kalkan karakola giderek şikayetçi oldu. Gökhan Kalkan, ifadesinde kayınpederinin kendisini tehdit edip silahla çenesine vurduğunu belirterek, "Bu sırada tetiğe birkaç defa bastı ama silah ateş etmedi. Bu sırada kendimi korumak için ayaklarımla Ufuk B.'yi iteledim. Ufuk B. araçtan biraz uzaklaşıp doldur boşalt yaptı, ben de araçtan çıkıp ateş etmeden sarıldım" dedi.

'BABAMIN SİLAHI OLDUĞUNDAN KORKUYORUM'

Özge Kalkan da babasından şikayetçi olduğunu söyledi. Babasının kendisini de tehdit ettiğini öne süren Özge Kalkan, "Babam, üzerime olan evleri satıp hiçbir hakkı olmamasına rağmen parasını almak istiyor. Olay günü evime gelip 'Ev işini ne yaptınız, evin tapusunu bana vereceksiniz' dedi. Ben de 'Baba biz o işe ikna olmadık' deyince 'Görürsün nasıl veriyorsun' dedi. Şikayetçi olacağımı söyledim, 'Bana bir şey olmaz, polis bana ne yapacak' dedi. O sırada eşim evde değildi ona da anlattım. Eşim eve geldiği sırada babamla karşılaşmış ve eşime pompalı tüfek çekmiş. Bu olayı duyunca evime gittiğim sırada babamı gördüm ve bana 'Sen her şeyi vereceksin. Sana yapacaklarımı görürsün' dedi. Babamın silahı olduğundan korkuyorum, bana zarar verebilir" dedi.

'TUTUKLANMASI İÇİN ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?'

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ufuk B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kayınpederinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökhan Kalkan, kendisinin ve eşinin de öğretmen olduğunu, can güvenlikleri olmadığı için Kahramanmaraş'tan ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kalkan, "Üzerimizdeki malları almak istiyor biz de buna karşı çıkıyoruz. Son olarak bu olay yaşandı ve defalarca tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptığı için ateş almadı. Adamın 18 kaydı var ancak adli kontrolle serbest bırakılıyor. Can güvenliğimiz olmadığı için mecburen Kahramanmaraş'tan ayrıldık. Kayınpederim tutuklanması için ölmemiz mi gerekiyor?" dedi.

Kaynak: DHA

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