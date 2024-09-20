Kahramanmaraş'ta Termik Santralinde Göçük Meydana Geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Termik Santralinde Göçük Meydana Geldi

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çelikler Holding Afşin Termik Santrali'nde meydana gelen göçükte herhangi bir işçinin kalmadığı öğrenilirken, birkaç iş makinesinde hasar olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

20.09.2024 13:47  Güncelleme: 13:50
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(KAHRAMANMARAŞ)- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Çelikler Holding Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan işçinin olmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Çelikler Holding Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, ancak birkaç iş makinasında hasar olduğunu söyledi. Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ise olay yerine giderek incelemelerde bulunacağını söyledi.

Maden ocağında çalışan işçilerin çektiği görüntülerde iş makinalarının göçükle birlikte kaydığı görüldü.

Afşin Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda 10 Şubat 2011 tarihinde büyük bir göçük meydana gelmiş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin kapasite arttırılması için 9 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu ve ÇED sürecinin devam ettiği biliniyor.

Kahramanmaraş\'ta Termik Santralinde Göçük Meydana Geldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Termik Santralinde Göçük Meydana Geldi - Son Dakika

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