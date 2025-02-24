Kahramanmaraş'ta Yaşlılara Özel Destek Programı

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Kahramanmaraş'taki yaşlılara şefkat eli

Büyükşehir'den hayata dokunan belediyecilik; 2 bin 400 yaşlıya destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 65 yaş üstü 2 bin 400 vatandaşın; ev temizliğinden fizyoterapi ihtiyacına, berberden sağlık takibine, öz bakımından psikolojik danışmanlığına kadar tüm ihtiyaçları itinayla karşılanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürüttüğü sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet sunuluyor. Toplamda 2 bin 400 vatandaşa yönelik geniş bir destek programı sunulan projede yaşlıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

65 yaş üstü vatandaşların hayat kalitesini artırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sunulan hizmetler arasında ev temizliği, fizyoterapi, berber hizmetleri, sağlık takibi, öz bakım ve psikolojik danışmanlık yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, periyodik olarak vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yalnız yaşayan yaşlıların hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenli olarak ev temizliği hizmeti sunuyor. Ayrıca, berber hizmeti sayesinde yaşlı vatandaşların saç ve sakal bakımları yapılarak kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanıyor.

Sağlık takibi ve fizyoterapi hizmetleriyle yaşlı bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için destek sağlanıyor. Hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlara yönelik fizyoterapi uygulamaları yapılırken, sağlık takipleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, yaşlı vatandaşları desteklemek amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Fırat Görgel'e teşekkürlerini iletti.

Perihan Bilir, "Allah razı olsun devletimizden belediyemizden çok memnunuz gelip ilgileniyorlar. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mevlüt Kahraman, "5 yıldır belediyemizin yaptığı hizmetlere değer biçmek benim hakkın değil. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.