Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangına helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve 60 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

09.07.2024 21:11
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.

Kentte etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankeri, iş makinesi ve 60 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA

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