Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak.
Üniversite sınavına girecek adaylar, 21-22 Haziran'da sınav evraklarını göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.
Uygulamadan faydalanabilmek için ulaşım kartlarının cihaza okutulmasına gerek duyulmayacak, sadece sınav katılım belgelerinin ibrazı yeterli olacak.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta YKS İçin Ücretsiz Ulaşım - Son Dakika
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