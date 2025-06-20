Kahramanmaraş'ta YKS İçin Ücretsiz Ulaşım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak.

Üniversite sınavına girecek adaylar, 21-22 Haziran'da sınav evraklarını göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Uygulamadan faydalanabilmek için ulaşım kartlarının cihaza okutulmasına gerek duyulmayacak, sadece sınav katılım belgelerinin ibrazı yeterli olacak.