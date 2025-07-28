Kahramanmaraş'taki yangın 3. gününde

1) KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

KAHRAMANMARAŞ'ta cumartesi günü çıkan orman yangını 3'üncü günde de devam ediyor. Şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanı ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı yangına 600 üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi'nde cumartesi günü saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ihbardan 15 dakika sonra müdahaleye başladığı yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Gaziantep, Adana, Kayseri, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Konya'dan bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte 600'ün üzerinde personel ve 200'ün üzerinde araçla alevlerle mücadele ediliyor. Havadan da 6 helikopter, alevlere su atıyor.

Şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanını ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı, 18 evin de tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.