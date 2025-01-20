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Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında 250 bin kışlağın ilaçlandığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 15 Ekim 2024'te başlatılan kışlak ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Zararlı ile mücadelenin önemli bir parçasının da kışlakların ilaçlanması olduğunu anlatan Yılmaz, fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için oluşturulan 450 ekibin saha çalışmasında görev aldığını aktardı.

Yılmaz, ilaçlama çalışmalarında 122 teknik personelin sahadaki çalışmaları takip ve koordine ettiğine değinerek, gelinen süreçte 250 bin kışlağın ilaçlama çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Nisan ve mayıs aylarından itibaren ikinci etap ilaçlama çalışmalarına başlayacaklarını vurguyalayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz kışlak ilaçlamalarından oldukça memnun. Şimdiye kadar yürütülen bu çalışmalarda olumlu sonuç aldık. İnşallah kokarcaların kışlaklardan çıkmaya hazırlandığı nisan ve mayıs ayında da aynı çalışmayı yaparak bu zararlının popülasyonunu minimuma düşürmüş olacağız. Devlet ve millet olarak ele ele vererek bunun üstesinden geleceğiz. Bu süreçte özellikle ekiplere yardımcı olan, kışlaklarının kapılarını ilaçlama günü ekiplere açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kemal Yılmaz, ilaçlama çalışmaları sırasında her detaya dikkat edildiğini belirterek, "Tek tek bütün evlere girilerek bu çalışma yürütülüyor. İnşallah mücadele olumlu sonuç verecek ve kokarca zararlısından kurtulacağız." ifadesini kullandı.