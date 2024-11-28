Kahverengi Kokarca ile Mücadele Artarak Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Artarak Devam Ediyor

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Artarak Devam Ediyor

Ordu'da, 15 ilçede 60 bin kışlağın ilaçlandığı kahverengi kokarca ile mücadelenin sürdürülüyor.

28.11.2024 13:17
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Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında 60 bin kışlağın ilaçlandığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 15 Ekim'de başlatılan kışlakların ilaçlanması çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Zararlı ile mücadelenin önemli bir parçasının da kışlakların ilaçlanması olduğunu anlatan Yılmaz, 15 ilçede çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl mücadele kapsamında 40 bin kışlağın ilaçlandığını dile getiren Yılmaz, bu yıl da ilaçlama yapılacak kışlak sayısının 280 bin olarak belirlendiğini aktardı.

Yılmaz, 15 Ekim'de yüksek rakımlı ilçelerden başlanan ilaçlama çalışmalarına 20 Kasım itibarıyla sahil kesimdeki ilçelerde devam edildiğini belirtti.

Kahverengi kokarca zararlısının yılın bu döneminde daha fazla görüldüğü sahil kesimdeki ilçelerde çalışmanın titizlikle sürdüğüne işaret eden Yılmaz, "Şu ana kadar 60 bin kışlağın ilaçlanması yapıldı ve tamamlandı. Her geçen gün bu sayı artış gösteriyor. Kısa sürede kışlak ilaçlama çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Yılmaz, tespit edilen 280 bin kışlağı ilaçlayarak zararlının popülasyonunu azaltılacaklarını belirterek, çalışmalara ziraat odaları, muhtar ve belediyelerin de katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kemal Yılmaz, Güncel, Kışlak, Çevre, Yaşam, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca ile Mücadele Artarak Devam Ediyor - Son Dakika

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