Kahverengi Kokarca ile Mücadele Semineri - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Semineri

Terme'de kahverengi kokarca ile mücadele semineri düzenlendi, zararlılar ve yöntemler anlatıldı.

11.10.2024 19:17
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Samsun'un Terme ilçesinde, kahverengi kokarca ile mücadele ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun Termeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SAMTER) tarafından düzenlenen seminere, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, ziraat mühendisleri, teknik personel ve vatandaşlar katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, "Fındık Üretim Alanlarında Sorun Olan Zararlılar ve Mücadele Yöntemleri" başlıklı sunumunda, kahverengi kokarcanın fındık üretimine olumsuz etkileri ile mücadele yöntemlerini anlattı.

Saruhan, kahverengi kokarcanın bölgedeki tarım alanlarına verdiği zararın ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayarak, biyolojik mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi, önerilerde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Eğitim, Güncel, samsun, Çevre, Tarım, Terme, Son Dakika

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