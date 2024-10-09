Kahverengi Kokarca Mücadelesi Başlıyor - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Mücadelesi Başlıyor

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Soydan, kokarcanın etkisinin azaldığını ve kışlak mücadelesinin önemli olduğunu vurguladı.

09.10.2024 17:05
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Kışlak mücadelesinde kokarcalar avlanmak için avucumuza gelecek"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarca zararlısı konusunda kışlak mücadelenin önemine değinerek, "Şimdiye kadar yapılan mücadeleler kokarcanın etkisini azalttı. Kokarca artık avlanmak için avucumuza gelecek, biz de kışlak mücadelesi ile imha edeceğiz" dedi.

Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca, sonbahar mevsimi ile birlikte özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ediyor. Ordu'da son günlerde özellikle Fatsa ve Perşembe ilçelerinin yanı sıra Altınordu, Ünye ve Gülyalı ilçesinde görülen kokarcalar, fındık hasat sezonunun ardından üreticiler tarafından sık karşılaşılıyor.

Bir yıl ömrü olan, zirai tuzak ve mekanik yöntemle mücadele edilen kahverengi kokarca, bıraktığı yumurtalar ile 300 kata kadar çoğalabiliyor. Kışlaklarını geçirmek için yer arayan kokarcalar, Ordu'nun bazı noktalarında evlerin içerisine kadar girerken, 15 Ekim tarihinde başlatılacak olan topyekun mücadelenin çok önemli olduğu belirtiliyor.

"Yapılan mücadele kokarcanın etkisini azalttı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarcanın Karadeniz Bölgesi'ne ve Ordu iline ciddi zararlar verdiğini söyledi. Ordu'da 2023 yılının ekim ayından itibaren kahverengi kokarcanın evlere, çatılara, ahır ve samanlık gibi alanlara girerek kışı geçirdiklerini ifade eden ve şimdiye kadar yapılan mücadelelerin kokarcanın etkisini azalttığını söyleyen Soydan, "2024 yılının mayıs ayı itibariyle tekrardan bahçelere döndü. Bahçelerde gerçekten durumlar vahim denilecek kadar fazlaydı, bölgesel olarak çok ciddi zararları oldu. Çiftçilerimiz bu süreçte geçen yıl evlere döndüğü zaman kışlak mücadelesini yaptı, devamında da kimyasal ilaçlar ile fındık bahçelerinde ilaçlama yapıldı. Bunların hepsi yeterli olmadı ama yapılan ciddi mücadele kokarcayı azalttı. Mücadele olmasaydı belki de birkaç kat fazla kokarca görebilirdik" şeklinde konuştu.

"Kışlaklara döndükleri için popülasyonları yeniden arttı"

Şuanda kokarcalarda popülasyonun yeniden arttığını ve kışlaklara dönmeye başladığını aktaran Soydan, "Bu süreçte tekrar önümüzdeki yıl fındık, sebze ve meyve bahçelerine zarar vermemesi için şuanda alınan kararlar doğrultusunda kışlak mücadelesi başlatılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ilaç desteği ile beraber ilimizde tüm kurumlar ve muhtarlarımız ile beraber kokarca olan ilçelerin tamamında toplu bir kışlak mücadele yapılacak. İlaç tedariki sağlanarak, bütün mahallelerde ekipler kurulacak, bu sayede tüm evlerin çatıları, ahırları ve samanlık gibi alanlar ilaçlanacak, ilaçlanmayan hiçbir nokta kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Cezbet-yok et yöntemi ile mücadele sürüyor"

Fındık hasat sezonundan sonra feromon tuzakların bahçelere asılarak, cezbet-yok et mücadelesinin sürdüğüne dikkat çeken Soydan, "Feromon kokular ile kokarcalar kışlaklara girene kadar bahçelerden cezbet-yok et modeli ile binlerce kokarcanın feromon kokuların etraflarına geldiğini görüyoruz. Sonrasında o alanları ilaçlayarak kokarcaları imha ediyoruz. Şuanda cezbet-yok et modeli ile mücadele devam ediyor. Bu mücadele süreci kokarca kışlaklarına girene kadar devam edecek" diye konuştu.

"Kokarca avlanmak için avucumuza gelecek"

Soydan, fındık hasat sezonunun ardından kırsal mahallelerde evlerin boşaldığını, boş evlerin anahtarlarının da bir şekilde ulaştırılarak, bu evlerde de ilaçlama ve mücadele çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde ilaçlanmayacak nokta kalmayacak, kışlak mücadelesi çok önemli. Kokarca artık burada avlanmak için avucumuza gelecek, biz de gerekli mücadeleler ile imha edeceğiz ki tekrar 2025 yılının mayıs ayında fındık ile sebze ve meyve bahçelerine dönmesin ve ürünlerimize zarar vermesin."

Kaynak: İHA

Arslan Soydan, Kışlak, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Ordu, Son Dakika

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