Yunanistan'da Kalambaka kasabasında bir otelde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Teselya Bölgesi Tırhala (Trikala) ili yakınlarında kış turizmiyle meşhur Kalambaka kasabasında bulunan bir otelde, bu sabah erken saatlerde yangın çıktı.
Yangında otelin sahibi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Otelde bulunan 8'i çocuk 26 kişi de kurtarıldı.
Yangına 34 itfaiye eri ve 12 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Söndürülen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Kalambaka'da Otel Yangını: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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