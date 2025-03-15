Kalaycılıkta Vefa: Usta-Çırak İlişkisi

Karaman'da yaşayan 68 yaşındaki kalaycı ustası Yusuf Güder, yaklaşık 57 yıl önce çocuk yaşta başladığı mesleğini uzun yıllar omuz omuza çalıştığı ortağının oğluna öğreterek vefa borcunu ödüyor.

Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki dükkanlarında ortağının oğlu Mustafa Tuncer (41) ile müşterilerin getirdiği bakır eşyaları geleneksel yöntemlerle yeni görünümüne kavuşturan Güder, henüz 11 yaşında çırak olarak mesleğe başladı.

Kendisi gibi kalaycı olan Yusuf Tuncer ile 1977'de ortaklığa başlayan Güder, 2021'de vefat eden ortağıyla yıllarca birlikte çalıştı.

Şimdilerde ortağının oğlu Mustafa Tuncer'e kalaycılığı öğreten Güder, hem mesleğinin yaşaması hem de ortağına olan vefa borcunu ödemek için her sabah ocağın başına geçiyor.

"Şimdilerde usta yok, iş çok"

Yusuf Güder, AA muhabirine, kendini bildi bileli kalaycılık yaptığını söyledi.

Emekli olunca işini ortağına devretmek istediğini anlatan Güder, "Rahmetli rahatsızlanınca beni çağırdı. 'Ben rahatsızım gel beraber çalışalım' dedi. Devam ettik, çalıştık. Sonra iyice rahatsızlandı. Çevremizdekiler ortaklığımızı takdirle karşılıyordu. Güven ve saygıyla çok güzel bir ikili olduk. Yusuf vefat etmeden Mustafa'ya 'Oğlum gel Yusuf abinin yanında çalış' dedi. Ortağın vefatından sonra 4 yıldır Mustafa ile devam ediyoruz." diye konuştu.

Güder, işlerinin iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kalaycılık çok iyi bir meslek, ölmez. Millet sadece ana babasından kalan hatıra eşyaları yaptırsa yine yaşar, ev geçindirir. Eskiden iş çoktu ama para kazanamıyorduk. Şimdilerde usta yok, iş çok. Emekliyim, bahçem de var ama ben kahvehaneye veya parka gidip oturamam. Sağlığım sıhhatim yerinde. Bir insanın sağlığı yerindeyse çalışmasını tercih ederim. Mustafa da bir yere gitmez, hep işinin başında. Benden sonra burayı devam ettirecek. İnşallah o da birini yetiştirir. Mustafa meslekte yetiştiğinde ortağın vefa borcunu ödemiş oluyoruz. İnsanların hatıralarını kalaylayıp, insanlara hizmet edecek."

Mustafa Tuncer de daha önce fabrikada çalıştığını, babasının sözü üzerine kalaycılığa başladığını söyledi.

Mesleği öğrenme aşamasında olduğunu aktaran Tuncer, ustası Güder ile uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.