Kalecik Köyü Kar Altında Kaldı

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Kalecik köyünde evler ve ahırlar metrelerce karın altında kaldı

MUŞ - Muş'un Kalecik köyü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde vatandaşlar karla mücadele ediyor.

Muş'un 40 kilometre uzağında, 1800 rakımlı Kalecik köyü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle adeta kara gömüldü. Köydeki tek katlı evler ve ahırlar, metrelerce karın altında kalırken, köylüler zorlu kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Evlerine ve ahırlarına ulaşabilmek için küreklerle kapı girişlerini açmaya çalışan köy sakinleri, zorlu mücadelelerini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köyde, ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken köy sakinlerinin yardımına il özel idaresi ekipleri yetişti.

Özellikle ahırlarda kalan hayvanların bakımı ve beslenmesi için büyük bir çaba gösteren köylüler, bu zorlu şartlara rağmen günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele etmeye devam ediyor. Köylerinin yollarının il özel idaresi tarafından açıldığını anlatan Kalecik Köyü Muhtarı Mücahit Yalçın, "İl özel idaresi ekiplerimiz tarafından köyümüzün yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kar köyümüzü adeta yutmuş. Ev ve ahırlarımız karın altında" şeklinde konuştu.

Köyde zorlu bir yaşam süren Sadullah Özdemir, "Kalecik köyüne bağlı Özdemirler mezrasında yaşıyoruz. Köyümüzde zorlu bir yaşam var. Köyümüzde 2-3 metreyi bulan kar var. Evler tamamen kara gömülmüş durumda. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adeta kardan tüneller açarak hayvanlarımıza yem, saman veriyoruz. Zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz" dedi.