Kaliforniya'da Şiddetli Yağışlar ve Yangınlar

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ALTADENA, 14 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Altadena'daki Eaton Yangını bölgesinde şiddetli yağışların ardından bir iş makinesi, orman yangınları yüzünden çamur ve molozla kaplanmış bir sokakta çalışıyor, 13 Şubat 2025.

Kaliforniya'da perşembe günü meydana gelen ve kentin güneybatısının büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağışlar, selleri ve yangın bölgelerinde moloz artışı riskini artırdı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Los Angeles'ın Santa Barbara ve Ventura ilçeleri için perşembe akşamına kadar yollarda oluşacak selleri, taş kaymaları, çamur kaymaları ve moloz akışlarının meydana gelebileceğini belirten bir sel uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)