Kalın'dan Kurban Bayramı Mesajı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve hayırlar getirmesi dileğinde bulunarak, "Aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kalın, "Bayramlar; birliğin, kardeşliğin ve muhabbetin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en derin sembollerindendir. Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.