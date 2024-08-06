Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti - Son Dakika
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Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, başkan yardımcılığı adaylığı için Minnesota Valisi Tim Walz'u seçtiği bildirildi. Harris'in Walz'u seçmesinde ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor.

06.08.2024 17:42
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ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, başkan yardımcılığı adaylığı için Minnesota Valisi Tim Walz'u seçtiği bildirildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Partide başkan yardımcısı adayı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi.

ABD medyasının, Harris'e yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, Demokrat adayın Minnesota Valisi Walz'u başkan yardımcılığı adaylığı için seçtiği belirtildi.

Harris'in Walz'u seçmesinde ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan ve liberal görüşleriyle bilinen Walz, kendisi de beyaz Amerikalı bir erkek siyasi figür olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

Harris'in, bugün kritik eyaletlerden Pennsylvania'da yapılacak seçim mitingine Walz ile çıkması ve seçmenlere ilk kez beraber poz vermesi bekleniyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

Tim Walz

Nebraska'da 1964 yılında doğan Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak 24 yıl görev yaptı ve astsubay kıdemli başçavuş rütbesine yükseldikten sonra emekli oldu.

Minnesota'ya 1990'larda taşınan ve burada sosyal bilimler alanında dersler veren Walz, Amerikan futbolu koçluğu ile de tanınıyor.

Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede ilk kez 2006 yılında Kongre seçimlerine giren Walz, 2018'de Minnesota Valisi olana kadar 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmeyi başardı.

Minnesota Valiliği görevine 2018 yılında seçilen Walz, özellikle televizyonlardaki etkili konuşmalarıyla Demokrat seçmen nezdinde geniş bir kitleyi etrafında toplamıştı.

Parti içinde oldukça liberal bir çizgiyi temsil eden Walz, valiliği döneminde kendi eyaletinde kürtaj hakları konusunda net politikalar izlemiş, öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmış, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına izin vermiş ve yenilenebilir enerji konularında net hedefler koymuş bir isim olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti - Son Dakika

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