Kamboçya Başbakanı'nın Güney Çin Denizi Vurgusu

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PUNOM PEN, 12 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Güney Çin Denizi'ni barış, istikrar, işbirliği ve refah denizi olarak görme istediklerini söyledi.

Manet'in Filipinler'e yaptığı iki günlük resmi ziyaretin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada Kamboçya başbakanının söz konusu ifadeleri Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile Manila'da gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında kullandığı belirtildi.

İki lider görüşmelerinin ardından düzenlenen törende 8 adet ikili anlaşmanın imzalanmasına nezaret etti.