Kamboçya-Tayland Ateşkesi İle Gerginlik Azaldı

PUNOM PEN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, pazartesi gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesin ardından Tayland sınırındaki gerginliğin azaldığını söyledi.

Hun Manet salı günü resmi sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, " Malezya'daki özel toplantıda Kamboçya ile Tayland arasında varılan anlaşmanın özüne uygun olarak pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ateşkesin ardından cephe hattında gerginlik azalmıştır" dedi.

Hun Manet ayrıca, "Çatışmalar ne kadar kısa sürede sona ererse, tahliye edilenler başta olmak üzere mağduriyet yaşayan kişiler de o kadar kısa süre içerisinde evlerine dönebilecek ve geçim kaynaklarına kavuşabilecektir" dedi.

Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen de salı sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu ateşkes ve barış anlaşması olumlu ve etkili sonuçlar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, kendisinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada Tayland ve Kamboçya liderlerinin pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Kamboçya ile Tayland askerleri arasında ihtilaflı sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalar 24 Temmuz'da başlamıştı. Taraflar birbirini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.