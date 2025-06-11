Kamboçya ve Tayland'dan Vize Süresi Kısıtlaması

POİPET, 11 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya'nın Banteay Meanchey eyaletindeki Poipet Uluslararası Sınır Kontrol Noktası'nda Tayland'a girmek için sıra bekleyen Kamboçyalılar, 8 Haziran 2025.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura pazartesi günü yaptığı açıklamada Kamboçya'nın Tayland vatandaşlarının ülkede kalış süresini 7 güne indirmesine yanıt olarak Kamboçya vatandaşlarının Tayland'daki kalış süresinin de 7 günle sınırlandırıldığını duyurdu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Touch Sokhak da aynı gün yaptığı açıklamada, Tayland'ın Kamboçya vatandaşlarına uyguladığı vize süresi kısıtlamasına karşılık olarak Kamboçya'nın Tayland vatandaşlarının ülkede kalış süresini 60 günden 7 güne indirdiğini açıkladı. (Fotoğraf: Meanchey/Xinhua)