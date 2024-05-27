Kamerun'da bombalı saldırı: 2 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Kamerun'da bombalı saldırı: 2 ölü, 40 yaralı

Kamerun\'da bombalı saldırı: 2 ölü, 40 yaralı

Kamerun'un Anglofon Kuzeybatı bölgesinde bulunan Bamenda şehrinde bir bara düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Saldırıyı Anglofon ayrılıkçılar gerçekleştirdi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Bu saldırı, Kamerun'da devam eden Anglofon krizinin bir parçası olarak gerçekleşti. Krizde şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce kişi yerinden oldu.

27.05.2024 12:59
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Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzeybatı bölgesinde bir bara düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzeybatı bölgesinde bulunan Bamenda şehrinde Anglofon ayrılıkçılar, bir bara bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yaralılar Bamenda şehir merkezinde bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güneybatı ve Kuzeybatı bölgelerindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamerun'da bombalı saldırı: 2 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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