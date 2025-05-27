Kamış Göleti'nde Göçmen Kuşlar

Kamış göleti göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

TOKAT - Flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kamış göleti, doğaseverleri bekliyor.

Sulusaray ilçesinde bulunan Kamış göleti, birçok kuş türüne ev sahipliği yaparak doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor. Gölet, özellikle göçmen kuşların uğrak noktalarından biri haline gelirken, bu yıl da flamingolara ev sahipliği yaptı. Bölgede flamingoların yanı sıra; ördek, karabatak, leylek gibi birçok kuş türü de görülüyor. Göç dönemlerinde göleti ziyaret eden flamingolar her yıl Mayıs ayında bölgeye gelerek yaklaşık 6 ay konakladıktan sonra göç ediyor.

"Gölümüzün korunmasını istiyoruz"

Ömer Şanlı, 2021 yılından buyana Mayıs ayında kuşların bölgeye geldiğini belirterek, "Tokat ilimize bağlı Sulusaray ilçemizde Kamışlı gölündeyiz. 2021 yılından beri flamingolar gölümüze mayıs ayında geliyor. Gördüğünüz gibi bu yıl da geldiler. Beş altı ay konakladıktan sonra ilçemizi terk ediyorlar. Flamingoların yanı sıra çok sayıda kuş türü var. Ördek, karabatak, leylek ve ismini sayamadığımız kuşlarımız mevcut. Özellikle bu gölümüzün korunmasını ve sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.