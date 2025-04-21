600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu

600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri hakkında bilgi verdi. 24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacağını duyuran Işıkhan, sürecin dikkatli bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

21.04.2025 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREÇ ÇOK HASSAS YÜRÜTÜLMELİ"

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

IŞIKHAN NET TARİH VERDİ: 24 NİSAN

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: 24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Rook:
    yahu kardeşim memurları toplu sözleşmesi hemen bitiyor ilk aydan itibaren zamlı maaşlarını alıyor,bu işçilererin ızdırabı nedir 5 ay oldu halen söşleşme bitmedi,yazık günah değilmi kamunu bütün pis işlerini yapan bu işçilere bu zulüm,1 mayısa kadar bitirin bu işi ve işçi memur arasında ayrım yapmayın artık,kamunun azı dişi işçilerdir,işçi olmasın kamunun bütün birimlerini pislik götürür,işi yapan işçi ama zulmü çeken işçi ama refahı yaşayan memur. 38 32 Yanıtla
  • Mutu Reis:
    Memurlar gibi okuyup sinava girip atanmiyolar ama istedikleri haklar memurlardan kat kat fazla şaka gibi 10 8 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Calisana verip emekliye vermedikleri iyilestirmeyi emekliler unuttu sanıyorlarsa cok yanılgıdalar tarihte bir ilk yazıldı zira 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:55:55. #7.13#
SON DAKİKA: 600 bin kamu çalışanına maaş zammı için tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement