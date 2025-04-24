Kamu İşçilerine Ücret Artışı Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamu İşçilerine Ücret Artışı Görüşmeleri

Kamu İşçilerine Ücret Artışı Görüşmeleri

TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri kamuda 600 bin işçinin ücret artışını müzakere ediyor.

24.04.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi.

TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile ilgililer katıldı.

Basına kapalı yaklaşık iki saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Teklifimize karşı bir teklif daha sunulmadı"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, sürecin devam ettiğini belirterek, bu toplantılarda ücret artışlarının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi diğer konuların da müzakere edildiğini söyledi.

TÜHİS'in ve kendilerinin bir çalışma daha yapacaklarını dile getiren Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs'tan sonra olacağını ancak tarihin netleşmediğini bildirdi.

Ağar, görüşmelerin tamamlanmasının epey zaman alacağını ifade ederek, "600 bin kamu çalışanının çalışma şartlarını, geçim şartlarını, çalışma düzenini, sosyal haklarını ve geçinebileceği ücret konusunu görüşüyoruz ve biraz zaman alacak gibi gözüküyor çünkü teklifimize karşı bir teklif daha sunulmadı." diye konuştu.

İşçi lehine en iyi sonuçla tamamlanan kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, masada biten görüşmeler olduğunu söyleyen Ağar, gerektiğinde üretimden gelen güçlerini de kullanabileceklerini vurguladı.

Ağar, "Temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakere yapılarak masa başında sonuçlanması. Çalışanların çalışma koşullarını, çektiği zorlukları dikkate alarak bu işin masa başında bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜHİS'in üçüncü toplantıda masaya teklif getirmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Ağar, "Çalışacağız.' dediler. O çalışmayı bize getireceklerini söylediler. Mutlaka bir ücret bize gelecektir. O ücretin üzerinde elbette tekrar müzakere yapacağız." yanıtını verdi.

"Ücret ve sosyal haklar konusunda çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de çalışanların alım gücünün düşük olduğunu belirterek, kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde amaçlarının, işçilerin ekonomik açıdan daha iyi konuma gelmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

TÜHİS'in bugün herhangi bir teklif sunmadığını dile getiren Sert, "Bir araya tekrar gelinecek, teklifler değerlendirilecek, farklı alternatifler sunarak çalışanları enflasyona yendirmeden, onların mağduriyetini gidererek, hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde planlamayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, TÜHİS, TÜHİS, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu İşçilerine Ücret Artışı Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda askerleri Gelibolu’da atalarını ’haka’ dansı ile andı Yeni Zelanda askerleri Gelibolu'da atalarını 'haka' dansı ile andı
İngiliz boksör İstanbul’da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti
Canlı anlatım Dolmabahçe’de gol yağmuru Canlı anlatım! Dolmabahçe'de gol yağmuru
IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere: ’’Sen kimsin be adam Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye’ye haddini bildirecek, hadi oradan’’ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lidere: ''Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan''
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47 Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı’na katıldı Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
El Clasico öncesi tarihi kriz Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu

17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
22:11
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti...
Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:49
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
21:22
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
21:18
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 18:57:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kamu İşçilerine Ücret Artışı Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.