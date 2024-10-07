Kamyonet Çarpışması: Bir Ölü

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Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

R.O.G idaresindeki 03 ADC 936 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar- Şuhut yolu Halımoru rampası mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan K.A'nın kullandığı 03 AFS 975 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.O.G tüm madehalelere rağmen kurtarılamadı.