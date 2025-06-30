Kamyonet Dereye Düştü, 2 Yaralı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dereye düşüp, ters dönen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Sis Dağı Şıhkıranı-Şalpazarı kara yolunun Acısu mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 61 PE 167 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düştü. Derede ters dönen kamyonetin sürücü ile yanındaki K.G. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp dereden çıkarılan yaralılar, ambulansla Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: ŞALPAZARI(Trabzon),