Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yasin A. idaresindeki 34 LRS 70 plakalı kamyonet Ankara-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı sürücü Yasin A. sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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