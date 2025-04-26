Kanada'da ABD İlişkileri Olumsuz Değerlendirildi

Kanada'da yapılan anket, katılımcıların, ABD'ye kıyasla Çin ile ilişkilerin daha "olumlu" olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Kanada yerel kaynaklarındaki haberlere göre, Leger Araştırma Şirketi tarafından, iki ülke arası gerilimin had safhaya çıktığı bir dönemde ABD-Kanada ilişkilerine dair anket yapıldı.

1603 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 16'sı ABD ile ilişkileri "olumlu" değerlendirirken, bu oranın Çin ile ilişkilerde yüzde 36 olduğu görüldü.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 15'i Rusya ile ilişkileri "olumlu" görürken, Meksika, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere ile ilişkiler için bu oran yüzde 75'i geçti.

Anketin ortaklarından Kanada Çalışmaları Derneği yöneticisi Jack Jedwab, "ABD ile ilişkilerimizin, Rusya ile ilişkilerimiz kadar kötü değerlendirilen bir seviyeye gelmesi ve Çin ile ilişkilerin bile daha iyi olması, gerçekten akıllara durgunluk veriyor." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika arasındaki gümrük vergisi gerilimi

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık, ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 26 Mart'ta, Trump'ın tarifelerle başlattığı "ticaret savaşının" Amerikalı ve Kanadalı tüketiciler ile çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu.

Trump ayrıca yeniden göreve gelmesinden bu yana Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma ve Kanada'nın ABD'ye 51'inci eyalet olarak dahil edilmesi isteğini sıkça dile getiriyor.