Kanada'da Liberaller Seçimi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanada'da Liberaller Seçimi Kazandı

Liberal Parti, seçimlerde çoğunluğu elde etti. Mark Carney, Trump ile yakında görüşecek.

30.04.2025 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'daki erken genel seçimlerde çoğunluğu elde eden Liberal Parti lideri Başbakan Mark Carney'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile "yakın zamanda" görüşeceği açıklandı.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden, seçimlerin ardından Trump'la Carney'nin telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Trump'ın Carney'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, iki liderin "yakın zamanda" yüz yüze görüşeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, iki ülkenin bağımsız ve egemen uluslar olarak birlikte çalışmasının önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Muhalefetteki NDP liderinden istifa

Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh ise kampanyasını yürüttüğü British Columbia eyaletine bağlı Burnaby kentinde genel seçimlere ilişkin konuştu.

Partisinin seçim sonuçlarına ilişkin hayal kırıklığını dile getiren Burnaby, parti liderliği görevinden ayrılacağını duyurdu.

Öte yandan yeni bir lider seçilene kadar geçici olarak görevine devam edeceğine işaret eden Singh, "Ancak savaşmayı bırakırsak yeniliriz." ifadesini kullandı.

Kanada'daki seçimler

Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,7'sini alarak seçimlerde çoğunluğu sağlamıştı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 169'unu kazanan Başbakan Mark Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamamıştı.

Oyların yüzde 41,3'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırmıştı.

Seçimlerde, Muhafazakar Partiyi yüzde 6,3 oyla Quebec Bloku Partisi ve Yeni Demokrasi Partisi (NDP) takip etmişti.

Bir önceki seçimde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti 160, Muhafazakar Parti 119, Quebec Bloku Partisi 32 ve Yeni Demokrat Partisi 25 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Mark Carney, Politika, Kanada, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Liberaller Seçimi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:47:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'da Liberaller Seçimi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.