Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Kanada\'da Orman Yangınları Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Kanada'nın Wood Buffalo bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edilmeye başlandı. Fort McMurray bölgesindeki yangınlar sonrasında yerel acil durum ilan edildi ve çevre yerleşimler için tahliye emri çıkarıldı. Tahliye kararı yaklaşık 6 bin kişiyi etkileyecek. Yangını kontrol altına almak için yeterli kaynaklar bulunmasına rağmen halkın güvende olması için tahliye kararı alındı. Bölge sakinleri güneye doğru hareket ederken yollarda konvoylar oluştu. Yetkililer, evlerini terk edemeyenlerin tahliye noktalarına bildirimde bulunmalarını istedi.

15.05.2024 09:59
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Kanada'nın kuzeydoğusundaki Wood Buffalo bölgesinde orman yangınları nedeniyle binlerce kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

CBC News kanalının haberine göre, Wood Buffalo Bölgesel Belediyesine bağlı Fort McMurray bölgesinin güneybatısındaki yangınların ardından belediye "yerel acil durum" ilan etti.

Wood Buffalo Bölgesel Belediyesi, yaklaşık 21 bin hektarlık ormanlık alanın yanması ve yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasının ardından Fort McMurray, Beacon Hill, Abasand, Prairie Creek ve Grayling Terrace yerleşimleri için tahliye emri çıkardı.

İtfaiye Müdürü Jody Butz, basına yaptığı açıklamada, tahliye kararının yaklaşık 6 bin kişiyi etkileyeceğini söyledi.

Butz ayrıca, yangını kontrol altına almaya yönelik yeterli kaynaklarının bulunduğunu ancak halkı tehlikeden uzak tutmaları gerektiğini kaydetti.

Tahliye emrinin ardından bölge sakinleri güneye doğru hareket ederken yollarda konvoylar oluştu.

Yetkililer, bölge halkından sakin olmalarını, evlerini terk edemeyeceklerden tahliye noktalarına bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Buffalo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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