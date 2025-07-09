Kanada'da Uçak Çarpışması: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

OTTAWA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın güneyinde tek motorlu iki uçağın havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Kaza, salı günü sabah saatlerinde Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'in güneyindeki Hanover belediyesinde meydana geldi.

Polis yetkilileri, yolcu bulunmayan uçakların pilotlarının olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun olayla ilgili bilgilendirildiğini ve iki uçağın enkazına ulaşıldığını belirten yerel medya kaynakları, uçakların pilot eğitimi için kullanıldığını kaydetti.