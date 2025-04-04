Kanada'dan ABD'ye Cevap: Yüzde 25 Gümrük Vergisi

VANCOUVER, 4 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentindeki Ford bayisinde sergilenen yeni araçlar, 3 Nisan 2025.

Kanada Başbakanı Mark Carney perşembe günü yaptığı açıklamada Kanada'nın ABD'nin gümrük vergileri yaklaşımına, ABD'den ithal edilen ve Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA) ile uyumlu olmayan tüm araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayarak karşılık vereceğini duyurdu. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)