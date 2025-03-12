Kanada'dan ABD'ye Yüzde 25 Vergi Misillemesi - Son Dakika
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Kanada'dan ABD'ye Yüzde 25 Vergi Misillemesi

Kanada, ABD'den ithal edilen 29,8 milyar CAD değerindeki ürünlere %25 ek vergi getirdi.

12.03.2025 20:15
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- Kanada, ABD'den ithal edilen 29,8 milyar Kanada doları değerindeki ürünlere yüzde 25 vergi getirdi

OTTAWA - Kanada, ABD'ye misilleme yaparak, ABD'den ithal edilen 29,8 milyar Kanada doları değerindeki ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi.

Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine misilleme yaptı. Maliye ve Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Dominic LeBlanc, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, ABD'ye yönelik misillemeye ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Maliye Bakanı LeBlanc, yarın gece yerel saatle 00.01 itibariyle ABD'den ithal edilen 29,8 milyar Kanada doları değerindeki çeşitli ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Yeni tarife listesinde spor ekipmanları, bilgisayarlar ve döküm demir ürünleri yer alıyor.

LeBlanc, Kanada hükümetinin, ABD'nin çelik ve alüminyum içeren diğer ürünlere de ek vergi uygulama planına karşı ek vergiler getirebileceğini belirterek, "Bu zorlu ve belirsiz zamanların farkındayız. Ancak, Kanada işçilerini ve işletmelerini korumak için tüm araçları kullanacağız" dedi.

LeBlanc, Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olması yönündeki yorumlarını "utanç verici" ve "yapıcı olmaktan uzak" olarak nitelendirdi.

"ABD, imzaladığı anlaşmalara saygı göstermeli"

LeBlanc, Trump yönetimiyle 2 Nisan'a kadar Kanada'ya uygulanan tarifelerin kaldırılması için müzakerelerin sürdüğünü belirterek, ABD'nin tarifeleri kaldırmaması durumunda Kanada'nın karşı önlemlerini artıracağını açıkladı.

LeBlanc, Trump'ın ilk döneminde yeniden müzakere edilen ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na değinerek, "ABD, imzaladığı anlaşmalara saygı göstermeli. Aksi takdirde, Kanada da ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacaktır" dedi.

"Geri adım atmayacağız"

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kanada'nın gümrük vergileri karşısında güçlü bir duruş sergileyeceğini belirterek, "Bu günlük bir mücadele olacak. İlk tarifelerin sebebi olarak sınır güvenliği iddiaları öne sürülmüştü, şimdi ise ulusal güvenlik bahanesiyle yeni tarifeler getiriliyor" dedi.

Trump'ın "Kanada'nın 51. eyalet olması" yönündeki söylemlerine sert tepki gösteren Joly, "Bu açıklamalar, ekonomik baskıyla Kanada'yı ilhak etme girişiminin bir yansıması gibi görünüyor. Ancak, biz geri adım atmayacağız. ABD'ye karşı azami baskı uygulamalıyız, ancak aynı zamanda diplomatik çıkış yolları da oluşturmalıyız" dedi.

"Kanada sizin en iyi dostunuz ve müttefikinizdir"

Doğrudan ABD halkına seslenen Joly, "Kanada sizin en iyi dostunuz, en iyi komşunuz ve en iyi müttefikinizdir. Kanada, ABD'nin en büyük ve en güvenilir ticaret ortağıdır" ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin nesiller boyunca inşa edildiğini ve bu yeni tarifelerin, Kanada yerine Trump yönetiminin politikalarından kaynaklandığını vurguladı.

Avrupa'daki müttefiklerle de ortak bir strateji oluşturmayı planladıklarını duyuran Joly, Kanada'nın, G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Avrupalı mevkidaşlarıyla tarifeler konusunu masaya yatıracağını söyledi. Joly, "Her toplantıda bu konuyu gündeme getireceğim. ABD'ye baskıyı artırmalıyız" dedi.

"Bu sadece Kanada'ya değil, ABD'lilere de bir saldırıdır"

Kanada Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin sadece Kanada'ya değil, ABD'li işletmelere ve tüketicilere de zarar verdiğini vurguladı. Champagne, "Kanada'dan gelen çelik ve alüminyum, Kuzey Amerika için kritik öneme sahiptir ve tedarik zincirlerinin temelini oluşturur. Ancak bu vergiler, sanayiye büyük bir darbe vuruyor. Bu vahşi batıyı fabrika zeminlerine taşıyor, bunun artık sona ermesi gerekiyor" dedi.

Champagne, Kanada sanayisini koruma ve işçileri savunma kararlılığını yineleyerek, "Kanada'nın iş yapış biçimini değiştirme zamanı geldi. Daha fazla yerli üretime yönelmeliyiz. Yerli ürünleri satın almak, ekonomimizi güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Champagne, otomotiv sektörünün Kanada ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Otomotiv sektörü için her gün mücadele edeceğiz. Bu şirketlerin Kanada'ya yönelik uzun vadeli taahhütleri var ve bu taahhütlere uymalarını sağlayacağız" dedi.

Kanada hükümeti, ABD'nin uyguladığı tarifeleri "haksız ve ekonomik açıdan zararlı" olarak değerlendirirken, ABD yönetimine karşı ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan ABD'ye Yüzde 25 Vergi Misillemesi - Son Dakika

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