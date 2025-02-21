Kanada Marşı'na Trump Protestosu

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ABD ile oynanacak hokey maçı öncesi seslendirilen Kanada Milli Marşı'nın sözleri değiştirilerek ABD Başkanı Donald Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" ifadesi eleştirildi.

Trump'ın, Kanada'dan "51'inci eyalet" olarak söz etmesinin yankıları sürerken iki ülke arasındaki hokey maçı öncesi Kanada Milli Marşı'nı seslendiren Chantal Kreviazuk'tan bir protesto geldi.

Kreviazuk, marşta vatan sevgisinden söz edilen mısrada "hepimizin" ifadesini "yalnızca bizim" şeklinde değiştirdi.

Şarkıcının halka ilişkiler danışmanı Adam Gonshor, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bu değişimin sebebinin Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamaları olduğunu doğruladı.

Kreviazuk ise "Egemen bir ulus kendini tiranlığa ve faşizme karşı savunmak zorunda kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizi alamazsınız"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, maça ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi alamazsınız, maçımızı da." ifadesini kullandı.

Trump, maç öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." mesajını yayımlamıştı.