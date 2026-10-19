Alberta'nın Kanada'dan ayrılık sürecini başlatabilecek referandumda oylama başladı - Son Dakika
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Alberta'nın Kanada'dan ayrılık sürecini başlatabilecek referandumda oylama başladı

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Alberta\'nın Kanada\'dan ayrılık sürecini başlatabilecek referandumda oylama başladı
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Kanada'da ülkenin geleceğini etkileyebilecek kritik bir oylama başladı. Petrol ve doğal gaz zengini Alberta eyaletinde halk, Kanada'dan ayrılmanın yolunu açabilecek referandum için sandık başına gitti. Seçmenlerin vereceği yanıt, ayrılık konusunda hukuken bağlayıcı ikinci bir referandum için hazırlıklara başlanıp başlanmayacağını belirleyecek. Kanada Başbakanı Mark Carney ise oylamanın zamanlamasına tepki gösterdi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde, eyaletin ülkeden ayrılmasına yönelik süreci başlatabilecek referandumda oy verme işlemi başladı.

SEÇMENLERE TOPLAM 10 SORU YÖNELTİLİYOR 

Alberta Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.00'da açılan sandıklar, 20.00'de kapanacak. Referandumda seçmenlere toplam 10 soru yöneltiliyor. İlk 9 soru göç ve anayasal konulara ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Son soruda ise Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalıp kalmaması ya da eyalet yönetiminin ayrılık konusunda ikinci ve hukuken bağlayıcı bir referandum için hazırlıklara başlaması seçenekleri yer alıyor. Ayrılığa ilişkin bu soru, Alberta'da ilk kez bir referandum pusulasında yer alıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 16 Ekim'de, söz konusu referandumun "olabilecek en kötü zamanda" yapıldığını belirtmiş, "Sınırlarımızın dışındaki bazıları, bize sahip olabilmek için bizi ayırmaya çalışıyor." demişti.

Alberta'nın Kanada'dan ayrılık sürecini başlatabilecek referandumda oylama başladı

ALBERTA'DA AYRILIK TARTIŞMALARININ ARKA PLANI 

Kanada'nın petrol ve doğal gaz üretiminde öne çıkan eyaletlerinden Alberta'da ayrılık tartışmaları, büyük ölçüde ekonomik ve siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Ayrılık yanlıları, eyaletin federal bütçeye yaptığı katkının diğer bölgelere aktarılan kaynakları finanse ettiğini savunurken, Ottawa yönetiminin çevre ve enerji politikalarının Alberta'nın petrol sektörünü kısıtladığını ileri sürüyor.

Alberta'daki oylama, eyaletin Kanada'dan ayrılmasına doğrudan karar vermeyi değil, ayrılık konusunda hukuken bağlayıcı bir referandum düzenlenmesi için yasal sürecin başlatılıp başlatılmamasını konu alıyor. Kanada yasalarına göre, bir eyaletin ülkeden tek taraflı olarak ayrılması mümkün değil. Olası bir ayrılık, müzakereleri ve anayasal değişiklik sürecini gerektiriyor.

Kaynak: AA
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