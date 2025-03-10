(ANKARA) - Kanada'da Justin Trudeu'nun istifasının ardından Kanada'nın iktidar partisi Liberal Parti'nin lideri olma yarışını Mark Carney kazandı. Kanada'nın Merkez Bankası'nda kariyer sahibi Carney, Trudeau'nun yerine başbakanlık görevini devralacak.

Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney oldu. İktidar'daki Liberal Parti'nin yeni lideri seçilerek ocak ayında istifa eden Başbakan Trudeau'nun yerine geçen Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ABD'ye ihracatta ağır vergilerle karşı karşıya bıraktığı ve Kanada'yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak ilhak etme yönündeki tekrarlanan açıklamalarınının gündemde olduğu bir dönemde zorlu bir görevi devralıyor.

Carney görevi devralırken yaptığı konuşmada Kanada'nın karşılık olarak ABD'ye uyguladığı gümrüklere ilişkin "Hükümetim, Amerikalılar bize saygı gösterene kadar tarifelerimizi tutmaya devam edecek" dedi.

Siyasi tebrübesi bulunmayan Carney, Kanada'nın Merkez Bankası'nda üst düzey görevlerde çalışma geçmişine sahip. Başkanlık yarışınını kazanmasının ardından kürsüye çıkan 59 yaşındaki Carney, Trump'ı hedef alarak "Ekonomimizi zayıflatmaya çalışan birisi var. Kanadalı işçileri, aileleri ve işletmeleri hedef alıyor. Onun başarılı olmasına izin veremeyiz. Bu, sıradan bir iş olmayacak. Daha önce hayal etmediğimiz şeyleri, düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Önceki Başbakan Trudeau, on yılı aşkın bir süredir iktidarda olduğu ve onay oranları hızla düştüğü için ocak ayında görevi bırakacağını açıklamıştı. Ardından iktidardaki Liberal Parti, Trudeu'nun yerine birini seçmek için hızlı bir seçim düzenlemek zorunda kaldı. Trudeau partisinin seçim kurultayında yaptığı açıklamada "Yanılmayın, bu bir ulus belirleyici an. Demokrasi, verilmiş bir şey değildir. Özgürlük, verilmiş bir şey değildir. Hatta Kanada bile verilmiş bir şey değildir" ifadelerini kullandı.