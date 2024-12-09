Kanadı Kırık Atmaca Tedavi Edildi

Karabük'te kanadı kırık halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Açıkgöz, apartman önünde uçamayan atmacayı fark etti.
Kuşun kanadının kırık olduğunu gören Açıkgöz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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