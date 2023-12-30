 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kandıra'da 2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kandıra'da 2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 84 yaşındaki Haşim Yıldız'ın otomobili dere yatağında bulundu. Yapılan kontrolde Yıldız'ın cesedi tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kandıra\'da 2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu
30.12.2023 - 15:12,
Abone Ol

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Haşim Yıldız(84), dere yatağına düşen otomobilinde ölü bulundu.

Kandıra ilçesinin kırsal Sarıcaali Mahallesi'nde sabah saatlerinde yoldan geçen kişi, dere yatağındaki otomobili görüp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla vinçle otomobil çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde, Haşim Yıldız'ın cesedi bulundu. Yıldız'ın perşembe günü emekli aylığını çekmek için evden çıktığını bir daha da haber alınamadığı belirlendi.

Haşim Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Haşim Yıldız, Jandarma, Kandıra, Olay, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandıra'da 2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kandıra'da 2 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement