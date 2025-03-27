Kangal'da Balık Ölümleri: Araştırmalara Devam - Son Dakika
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Kangal'da Balık Ölümleri: Araştırmalara Devam

Sivas Valiliği, Kangal'da toplu balık ölümlerinin sebebini araştırmaya devam ediyor.

27.03.2025 02:20
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Sivas Valiliği, Kangal ilçesindeki bir gölette yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin, "Gölette atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında Kangal ilçesinde bulunan Deligazi Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleriyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu ölümlerin gerçekleştiği alanda 19 Mart'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler tarafından baraj gölünden gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre gölette gözle görülür herhangi bir kirliliğin ve bulanıklığın olmadığı, gölet etrafında ve yakınlarında yerleşim yeri olmadığı ve evsel kaynaklı herhangi bir atık su deşarjının görülmediği belirlenmiştir. Göletin çevresinde sanayi tesisi ya da madencilik faaliyeti gibi herhangi bir işletmenin olmadığı, gölette atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığı tespit edilmiştir."

Konu hakkında izleme ve denetimlerin devam ettiği ve balık ölümlerinin sebebinin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Gölet suyunun çok düşük olması, gölet derinliğinin sığ olması, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihten önceki günlerde hava sıcaklığının yüksek olması ve sıcaklığın aşırı düşmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleşmiş olduğu öngörülmektedir. Balık ölümlerinin kesin sebebi alınmış olan ölü balık numunesinin analiz sonuçlarına göre netlik kazanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kangal'da Balık Ölümleri: Araştırmalara Devam - Son Dakika

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