Kanlaon Yanardağı Patladı

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MANİLA, 9 Aralık (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Kanlaon Yanardağı'nın pazartesi günü patlamasının ardından gökyüzünü kül ve gaz bulutu kapladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan uyarı açıklamasında, pazartesi günü öğleden sonra Kanlaon Yanardağı'nın tepesindeki ağzında bir püskürmenin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlama zirvenin 3.000 metre üzerine hızla yükselen ve batı-güneybatı yönüne sürüklenen büyük bir duman bulutu üretti" denildi.

Açıklamada bu hareketliliğin "başka patlamalara yol açabilecek magmatik bir püskürmenin başladığı" anlamına geldiği belirtildi.

Alarm seviyesini beş üzerinden üçe yükselten enstitü ayrıca yanardağın zirvesinden 6 km'lik bir yarıçap içinde bulunan halka tahliye tavsiyesinde bulunarak, herkesin "volkanik faaliyetin gerektirmesi halinde ilave tahliye için hazırlıklı olması gerektiğini" duyurdu.

Negros adasındaki Negros Oriental ve Negros Occidental eyaletlerini birbirine bağlayan Kanlaon Yanardağı, ülkenin en aktif yanardağlarından biri. Yanardağ, daha önce Haziran ayında patlamıştı.