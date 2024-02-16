Sakarya\'da Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği\'nin 21. yılı kutlandı

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Sakarya'da faaliyet gösteren Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) kuruluşunun 21'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Derneğin Adapazarı ilçesinde bulunan ofisteki programa, Dernek Başkanı Nihal Akar, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tedavi takibinde olan dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Akar, kanser hastalığının, dünyada son zamanlarda arttığını vurguladı.

Hastalığın genç yaşlara kadar indiğine işaret eden Akar, şunları söyledi:

"Hastalıkta beslenme, yaşam şartları ve çevresel faktörün etkili olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla toplumu bilinçlendirmek, hastalara tedavi yolculuğunda rehber olmak ve hayırseverlerin desteğiyle hastaların bazı sıkıntılarına çare olabilmek için 21 yıl önce KANSERDER'i kurduk. Toplumun her kesiminde, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz."