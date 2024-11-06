Kapadokya'da Atçılık Derneği Kuruldu

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Kapadokya'daki at çiftliği sahipleri, bir araya gelerek Kapadokya Atçılık Kültür Derneğini kurdu.

Dernek Başkanı Murat Çiftçi, yazılı açıklamasında, at çiftliklerinin sorunlarını gündeme getirmek ve Kapadokya'daki at kültürünü geliştirmek için dernek kurduklarını söyledi.

Atçılığın Kapadokya için önemine değinen Çiftçi, "'Güzel atlar diyarı' olarak anılan Kapadokya'mızın binlerce yıllık geleneği olan atçılık kültürünü korumak ve geliştirmek için derneğinizi kurduk. Atçılık kültürü, Kapadokya'da binlerce yıllık bir gelenektir. Hititlerden günümüze atlar Kapadokya'da yaşamlarını devam ettirmiş, bölge halkımızın hayat arkadaşı olmuştur." ifadesini kullandı.

At çiftliği işletmeyen ancak atları seven ve gönül veren herkesi derneğe üye olmaya davet eden Çiftçi, Kapadokya'nın atçılık kültürünü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldırmak için girişimde bulunacaklarını kaydetti.