Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Araçtaki İ.E. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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