Kapaklı\'da kaçak hayvan operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvanların satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir iş yerine düzenlediği operasyonda 14 sultan cinsi papağan ve hamster ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.S, Ş.B. ve A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.