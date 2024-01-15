Kapaklı\'da kaçak hayvan operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvanların satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen bir iş yerine düzenlediği operasyonda 14 sultan cinsi papağan ve hamster ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.S, Ş.B. ve A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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