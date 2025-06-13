Kapaklı\'da Kimya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimya fabrikasının atık biriktirme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'ndeki kimya fabrikasında, atıkların depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, alanda maddi hasar oluştu.
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