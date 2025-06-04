Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan Burhan Yalçın, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde Y.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yalçın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Y, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Müteahhide Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?