Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında küçük çaplı patlama oldu.
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında sesten etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'daki İlaç Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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